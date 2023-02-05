ارتفاع كبير في مبيعات أمازون خلال الفصل الرابع

قالت شركة أمازون الأمريكية عملاقة البيع بالتجزئة يوم الخميس إن مبيعات التجزئة خلال الربع الرابع كانت أعلى مما توقعه المحللون، لكن المستثمرين ما زالوا يشعرون بخيبة أمل.

وأعلنت الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية يوم الخميس، أنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية ديسمبر الماضي، زادت الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 149.2 مليار دولار. وكان الخبراء يتوقعون نموا أقل بكثير.

وتسببت التكاليف المرتفعة، بما في ذلك تكاليف التسريح، في تقليص الدخل التشغيلي لعملاق التجارة الإلكترونية إلى 2.7 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في الربع المقابل لعام 2021.

وانخفض صافي الدخل إلى 278 مليون دولار في الربع الرابع مقارنة بـ14.3 مليار دولار قبل عام، ويرجع ذلك في الأساس إلى تصحيح قيمة الحصة في شركة ريفيان لتصنيع السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بالعام بالكامل، سجلت أمازون خسارة صافية قدرها 2.7 مليار دولار، مقارنة بصافي ربح قدره 33.4 مليار دولار في عام 2021.

وشملت الخسارة خسائر في التقييم قبل الضريبة بقيمة 12.7 مليار دولار من استثمارها في ريفيان.

وارتفع صافي المبيعات لعام 2022 بنسبة 9% إلى 514 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 469.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

ولم تلق هذه الأرقام قبولا حسنا من المستثمرين، مع انخفاض سهم الشركة بنسبة تصل إلى 6 % في فترة بعد ساعات التداول.

وكانت توقعات أمازون للربع الحالي مخيبة للآمال مع توقعات مبيعات تتراوح بين 121 و 126 مليار دولار وأرباح تشغيلية متوقعة تتراوح بين صفر إلى 4 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعمال السحابية المهمة لم تنمو بالقوة المأمولة.