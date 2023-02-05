المواصلات تعلن الإتفاق على فك الإعتصام والنظر في مطالب العاملين بالشركة واتخاد ما يلزم من إجراءات

أعلنت وزارة المواصلات عن أنه تم الإتفاق على فك الإعتصام والنظر في مطالب العاملين بالشركة واتخاد ما يلزم من إجراءات، وذلك سعياً من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، وذلك لتقديم أفضل الخدمات داخل المطارات الليبية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة الليبية للخدمات الأرضية وبعد التدخل المباشر منهما، بخصوص اعتصام موظفي الشركة الليبية للخدمات الأرضية .

وكذلك تفيذ الوزارة بأن كل من مطار (مصراتة ، سبها ، معيتيقة ) كل الرحلات الجوية تسير بشكل اعتيادي.

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