“الدبيبة” يُتابع الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية وخطوات اللجنة المركزية للبدء في المرحلة الثانية من مبادرة الإسكان

اجتمع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد مع اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، وذلك لمتابعة الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية، والخطوات المتخذة من قبل اللجنة المركزية للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، قبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية وتراجعها في القائمة المُعتمدة سابقا، للتأكيد على أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار للإعلان عنها، وضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين حتى يستطيع تقديم الخدمة لهم.

وأوضح رئيس اللجنة العليا “بدر الدين التومي”، أن (9) بلديات من (134) بلدية قدمت مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة من طرفها للمراجعة، وتم التعامل معها، مؤكدا أن العمل مستمر للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الإقراض وتوزيع الأراضي السكنية .

كما شدد رئيس الوزراء خلال اللقاء، على ضرورة العمل بشكل مهني وصادق لإنجاز المرحلة الثانية، واستكمال باقي البلديات التي لم تقدم قوائم المستفيدين.

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