وول ستريت جورنال : مخاوف من استغلال فاغنر الروسية للنفط الليبي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الأحد أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ضغط على قائد القوات المسلحة خليفة حفتر وذلك بطرد مجموعة فاغنر الروسية وسط مخاوف من أن المجموعة قد تستفيد من ثروات البلاد النفطية .

وقالت الصحيفة صنفت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة فاغنر وهي شركة عسكرية روسية خاصة يقودها يفغيني بريغوزين الشريك المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمنظمة إجرامية عابرة للحدود عادةً حيث أن ما تُمنع الشركات الأجنبية التي تتداول مع هذه الكيانات الخاضعة للعقوبات من استخدام النظام المالي الأمريكي أو الدولار الأمريكي .

وتابعت الصحيفة بالقول أن الولايات المتحدة أصبحت قلقة من أن فاغنر قد تستغل تدفقات إيرادات النفط وذلك من خلال شبكات تهريب الوقود في البلاد .

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