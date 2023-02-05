خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة.. “الدبيبة” يُتابع مشروعات التنمية وتنفيذ مشروع إنشاء (500) مدرسة جديدة 

قام رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد بعقد اجتماعاً ضم كُل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير الإدارة العامة للقطاع السيادي، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية، والعمل على انطلاق المشروعات الإستراتيجية وفق الجداول الزمنية المعتمدة لضمان تنفيذها.

كما تم مناقشة تنفيذ مشروع إنشاء (500) مدرسة جديدة لأهميته خلال العام الحالي، واعتماد التصاميم اللازمة لنماذج مختلفة وفق خطة وزارة التربية والتعليم واحتياجاتها.

كذلك تم متابعة إجراءات العطاء العام بعد استكمال موافقات الديوان على 70٪؜ من العطاء، والتأكيد على استكمال باقي المشروع، ليكون منهجية التوريد خلال العام الجاري ومنع التعاقدات المباشرة بوزارة الصحة والإمداد الطبي.

مؤكدين ضرورة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية والوزارات.

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