تطورات جديدة في زيادة مرتبات الجهات التابعة لقطاع الصحة

أصدر مكتب وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح “، اليوم الاحد كتابًا حول زيادة مرتبات الجهات التابعة لقطاع الصحة .

وتضمن الكتاب الصادر عن مكتب وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح ” توجيهًا لمكتب وزير المالية، بالالتزام بتنفيذ إجراءات زيادة مرتبات الجهات التابعة لقطاع الصحة، التي أنهت المطابقة النهائية.

ووفقًا للكتاب فأن تقرير لجنة المطابقة مع وزارة المالية، المشكلة بموجب قرار وزير الصحة، أظهر أن اللجنة أنهت أعمالها وأحالت كافة الإجراءات إلى المطابقة النهائية .

وأفاد تقرير اللجنة بحسب الكتاب الصادر اليوم، أن اللجنة تواصلت مع وزارة المالية، وجرى الاتفاق على استكمال تنفيذ باقي الجهات في شهر يناير 2023، إلا أنه لم يتم تنفيذ الزيادة.