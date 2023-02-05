الخطوط الجوية الليبية ترد على انباء توقف رحلاتها وإعلان إفلاسها

ردت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأحد 5 فبرايرة 2023، على الانباء المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص توقف تشغيل الرحلات الجوية وإعلان إفلاس الشركة.

وقالت الشركة في بيان رسمي صادر عنها ونشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك:”ننفي ماتم تداوله اليوم عبر عديد الصفحات على “فيسبوك” عن توقف تشغيل الرحلات الجوية نهائيا، والبعض ذهب لأبعد من ذلك وذكر بأن الشركة أعلنت إفلاسها”.

وشددت الشركة في بيانها على أن كل هذه الأنباء غير صحيحة وتفتقر للمصداقية.

ونوهت الشركة إلى أن سبب توقف التشغيل كان استثنائياً لإتمام بعض الإجراءات المتعلقة بذلك وستباشر الشركة تسيير الرحلات بعد ظهر غداً الإثنين.

وشددت الخطوط الليبية على ضرورة تحري المصداقية والتواصل معها ومكتبها الإعلامي لتبيان الحقائق.