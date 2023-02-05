بنغازي | انطلاق دورة أساسيات الأداء الفعّال في المحاسبة الحكومية “المستوى الثاني”

بنغازي 05 فبراير 2023 ( وال)- انطلقت صباح اليوم الأحد بمعهد الوطني للإدارة ببنغازي، دورة أساسيات الأداء الفعّال في المحاسبة الحكومية “المستوى الثاني”، والتي تأتي ضمن خطة المعهد الموضوعة لإقامة الأنشطة التدريبية ولقاءات العمل من أجل التطوير والتدريب لموظفي الجهات العامة للرقي بالمستوى الأدائي للموظف.

هذا وقد ألتحق بالمستوى الثاني أكثر من 20 موظفا بالوحدات الإدارية، من بينها وكالة الأنباء الليبية، بدعم ومساندة مدير وكالة الجهود التطوعية للشباب بنغازي الكبرى الدكتور عادل العوامي.

وقال عضو هيئة التدريس بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية والمالية والمحاضر رائد رياض احمد – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إنه “بفضل إدارة المعهد الوطني للإدارة نستكمل اليوم سلسلة من المحاضرات في الدورة التدريبية بعنوان أساسيات الأداء الفعّال في المحاسبة الحكومية للمستوى الثاني”. وأشار رائد إلى أن المستوى الأول أقيم خلال الأسبوعين الماضيين ولمدة خمسة أيام، وهي نفس الفترة التي يكون عليها هذا المستوى،وسيكون هناك مستوى ثالث لهذا البرنامج التدريبي والمختص”.

وأوضح رائد أن “محاضرة اليوم تم التعرف بها للموظفين على المحاسبة الحكومية كنظرة عامة، وكذلك على الميزانية العامة للدولة ومراحلها ومكوناتها وطريقة إعدادها والتعريف أيضا بسجل اعتمادات المالية وأهدافها والحساب، وستكون هناك تطبيقات عملية للمتدربين نهاية الختام للمستوى، لكي يتم إخراج المتدرب بالصورة المتكاملة”. (وال) م ب / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال