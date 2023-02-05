تطبيق بكم يتابع الحركة التجارية لشهر يناير بميناء الخمس البحري

تابع تطبيق بكم الإخباري حركة السفن التجارية في ميناء الخمس البحري طيلة شهر يناير الماضي .

وبلغ عدد السفن التجارية الواردة للميناء 13 سفينة، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 1745 حاوية، وبلغ إجمالي وزن البضائع المفرغة بالطن 64966 طن، ووزن الحبوب المفرغة 34879 طن، ووزن البضائع العامة المفرغة 30087 طن، وعدد السيارات والآليات الموردة 3081.

وقال المتحدث بإسم الميناء عمر المنشاز إن إدارة الميناء غير مسؤولة عن تأخر الأفراج عن الحاويات التي تحتوي على السيارات، وإن مركز جمرك ميناء الخمس سيقوم باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية بالخصوص نهاية الأسبوع الجاري.