من ضمنها إنشاء 3 ملاعب خلال العام الحالي… “الدبيبة” يتابع مع ديوان المحاسبة مشروعات التنمية

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اجتماعا ضَم ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومدير الإدارة العامة للقطاع السيادي، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية، والعمل على انطلاق المشروعات الإستراتيجية وفق الجداول الزمنية المعتمدة لضمان تنفيذها.

كما تم مناقشة تنفيذ مشروع إنشاء (500) مدرسة جديدة لأهميته خلال العام الحالي، واعتماد التصاميم اللازمة لنماذج مختلفة وفق خطة وزارة التربية والتعليم واحتياجاتها.

كما تم متابعة تنفيذ صيانة وتطوير المدينتين الرياضيتين طرابلس وبنغازي، وإنشاء 3 ملاعب جديدة خلال خطة العام 2023.، إضافة لمتابعة إجراءات العطاء العام بعد استكمال موافقات الديوان على 70٪؜ من العطاء، والتأكيد على استكمال باقي المشروع، ليكون منهجية التوريد خلال العام الجاري ومنع التعاقدات المباشرة بوزارة الصحة والإمداد الطبي.

وفي ختام الاجتماع أكد الحضور على ضرورة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية والوزارات.

