بعد مراسلة المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات ..دار الافتاء ترد على حكم اقتناء أجهزة تقوية الإشارة

ردت دار الإفتاء الليبية على مراسلة المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات بخصوص طلبها رأي الشرع في حكم اقتناء معدات وأجهزة التقوية المقلدة وبيعها وشرائها، وهي الأجهزة التي تشوش على الأبراج في محيطها.

حيث تم الرد بالقول: التقيّد باللوائح والقوانين الموضوعة لتنظيم مصالح الناس وتحصيلها واجبٌ، فإذا كانت هذه الأجهزة مخالفةً للمواصفاتِ التي اشترطتها الجهاتُ المسؤولةُ، وثبت ضررُها على المواطنين بالتشويش على التغطية لديهم؛ فلا يجوزُ اقتناؤها، ولا التعامل بها بيعاً وشراءً؛ لأنها من التحسينيات لصاحبها مقابل الإضرار بغيره، ولا يجوز أن يُحسّنَ أحدٌ مِن أمرِه ليَضرَّ بغيره، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لاَ ضَررَ وَلاَ ضِرَارَ) [الموطأ: 1429] والله أعلم.

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