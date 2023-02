قالت مديرة مستشفى العيون بطرابلس، رئيسة هيئة زراعة القرنية “رانيا الخوجة” إنهم أجروا 600 عملية لزراعة القرنية منذ بدء مشروع “توطين العلاج” بينها 125 عملية خلال أسبوعين في 4 مدن.

وأوضحت الخوجة، في تصريحات خاصة لقناة ليبيا الأحرار، أن الهيئة تهدف إلى استكمال إجراء 2000 عملية مع نهاية العام الجاري، وفق قولها.

وأضافت الخوجة، أنهم أدخلوا تقنيات جديدة تخص زراعة القرنية “زراعة الخلايا، زراعة الطبقية”، وبدأنا بإجراء عمليات وفق هذه التقنيات، طبق قولها.

هذا وكان مستشفى العيون بطرابلس، قد أعلن مبادرة، ضمن قوافله الطبية، تهدف إلى إجراء 100 عملية لزراعة القرنية في فترة واحدة و4 مدن مختلفة، وفق قوله.

وأوضح المستشفى أن المبادرة تستهدف العاصمة طرابلس، ومدينة بنغازي، ومدينة طبرق، ومدينة صرمان التي تشهد زراعة قرنية محليا لأول مرة في تاريخها، بحسب المستشفى.

من جهتها، قالت الخوجة، في لقاء خاص سابق مع الأحرار، إن الغرض من هذه الأعمال هو توطين زراعة القرنية في البلاد وكافة أمراض العيون، بما يوفر على المرضى الوقت والجهد، وفق قولها.

هذا، وانطلقت أول قافلة طبية من مستشفى العيون بالعاصمة طرابلس في مارس 2022 إلى الجنوب، وشملت مدن غدامس وغات وسبها والشاطئ، وذلك في إطار توطين العلاج محليا.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post “الخوجة” تكشف عن إجمالي العمليات حتى الآن، وتتحدث عن تقنيات جديدة مستخدمة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار