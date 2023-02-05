الليبية تنفي توقف رحلاتها نهائياً، ومصادر ل”بكم” توضح سبب توقف تشغيل الرحلات

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ماتم تداوله اليوم الاثنين عن توقف تشغيل الرحلات الجوية نهائياً ، وقالت الشركة عبر تصريحات لوسائل الإعلام بأن التوقف كان استثنائياً لإتمام بعض الاجراءات وستباشر الشركة تسيير الرحلات بعد ظهر الثلاثاء .

وأوضحت مصادر لتطبيق بكم الاخباري بأن التوقف قد جاء بسبب انتهاء التغطية التأمينية وتراكم الديون لدى شركات التأمين والتي رفضت تجديد الوثيقة حتى يتم تسديد كل المبالغ المستحقة على شركة الخطوط الجوية الليبية التابعة للقطاع العام .