رئيس الحكومة يتابع الملاحظات الواردة على قوائم الإقراض السكني ويشدد على بدء المرحلة الثانية

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد 5 فبراير 2023، اجتماعا مع اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، لمتابعة الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية، والخطوات المتخذة من قبل اللجنة المركزية للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، قبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية في القائمة المُعتمدة سابقا، للتأكيد على أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار للإعلان عنها، وضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين في أسرع وقت ممكن.

وأوضح رئيس اللجنة العليا بدر الدين التومي، أن 9 بلديات من 134 بلدية قدمت مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة من طرفها للمراجعة، وتم التعامل معها، مؤكدا أن العمل مستمر للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الإقراض وتوزيع الأراضي السكنية .