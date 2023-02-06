ارتفاع طفيف للدولار والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 06 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 06 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7857 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1642 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7732 دينار، والدولار الكندي 3.5699 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2542 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2754 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3029 دينار، والدينار التونسي 1.5632 دينار، والدرهم المغربي 0.4676 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: