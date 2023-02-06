المركزي يعلن أسعار صرف العملات الإثنين

الوطن| رصد

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إلى 5.77 دينار مقابل 5.76 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، وسعر اليورو عند 5.16 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا أسعار صرف العملات: