خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن وصول 60 مليون إلى بنغازي مخصصة لفروع شمال أفريقيا

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف شمال أفريقيا.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ،حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية .

حيث ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزوديها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

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