الحكومة وديوان المحاسبة يتابعان إجراءات تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا أمس الأحد 5 فبراير 2023، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية، ومن بينها إنشاء 500 مدرسة جديدة لأهميته خلال العام الحالي، واعتماد التصاميم اللازمة لنماذج مختلفة وفق خطة وزارة التربية والتعليم واحتياجاتها.

كما تم متابعة تنفيذ صيانة وتطوير المدينتين الرياضيتين طرابلس وبنغازي، وإنشاء 3 ملاعب جديدة خلال خطة العام 2023، بالإضافة لمتابعة إجراءات العطاء العام، بعد استكمال موافقات الديوان على 70٪ من العطاء، والتأكيد على استكمال باقي المشروع، ليكون منهجية التوريد خلال العام الجاري ومنع التعاقدات المباشرة بوزارة الصحة والإمداد الطبي، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية والوزارات.