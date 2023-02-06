المؤسسة الوطنية للنفط تنشر قوائم اسماء الخريجين الذين سيتم إلحاقهم بالتدريب لغرض التعيين بالمؤسسة – رابط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن قوائم خريجي التخصصات النفطية المتحصلين على شهادات البكالوريس والدبلوم العالي من الجامعات والكليات والمعاهد العامة الذين سيتم إلحاقهم بالتدريب لغرض التعيين بالمؤسسة وشركاتها وعددهم ناهز 15 ألف خرّيج.

وأصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” قرارا بالخصوص ينص على إلحاق الخريجين المدرجين بالقوائم وعددهم 14 ألف و948 خرّيج وخرّيجة للتدريب لغرض التعيين بالمؤسسة والشركات التابعة لها، وذلك ضمن الدفعة الثانية من برنامج تطوير خريجي التخصصات النفطية.

وبحسب إعلان المؤسسة فإنه يطلب من الخريجين الواردة أسماؤهم بالكشوفات التواصل والتنسيق مع مكتب البرامج الاستراتيجية ومنصة قيد الخريجين للالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج رفع الكفاءة المخطط لها من قبل المؤسسة، كما يُطلب من المسجلين بمنظومة قيد الخريجين التفاعل مع الإيميل المرسل من قبل المؤسسة لاستكمال إجراءات التسجيل.

رابط قوائم الخريجين المعلن عنهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط للتحميل: