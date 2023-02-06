أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 06 فبراير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 06 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 06 فبراير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7976 د‫.‬ل – للبيع – 4.7737 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

طرابلس & زليتن ب5.1100 ~5.1050 دينار

بنغازي ب5.1225 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.47 ~5.4300 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

610 ~645 دينار

▪️ الباوند =6.20 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1075 ~5.1025 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب227.50 دينار