أسعـار الذهب في السـوق الليـبي اليــوم الاثنين 06 فبراير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 06/02/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1873.43 $
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب227.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب264.83 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب277.44 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب302.66 دينار
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
عند بيعها تساوي
ب2118 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب245 ~260 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 285 ~300 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب320 ~340 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
أضف تعليقـك