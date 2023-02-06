“باشاغا” يصدر قرارًا بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

أصدر رئيس الحكومه الليبية المنبثقة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” قرار رقم 25 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة .

وبموجب القرار يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على أن يكون رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رئيساً، ووزير الاتصالات والمعلوماتية، ووزير التخطيط والمالية، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير المواصلات والنقل، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء أعضاءً .

يبية

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