أدلة وأكاذيب: نهاية التحقيق الفرنسي تغرق نيكولا ساركوزي ميديابارت تكشف التفاصيل

كشفت صحيفة ميديابارت الفرنسية آخر التطورات القانونية التي أنهت قضية ساركوزي والقذافي وذلك بعد تسع سنوات من التحقيق وفي الوقت الحالي المتهمون ينتظرون إحالة محتملة إلى محكمة باريس الجنائية

وأكدت ميديابارت أن قبل إغلاق التحقيق الشامل في قضية ساركوزي والقذافي نهائيًا والذي بدأ قبل تسع سنوات كتب القاضيان أود بورسي وفيرجيني تيلمونت إلى محامي المتهمين الرئيسيين لمعرفة ما إذا كان موكلهم يريد أن يتم الاستماع إليه للمرة الأخيرة لكن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يرفض التحدث مرة أخرى بخصوص هذه القضية .

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