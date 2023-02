وكيل وزارة الصحة يوضح مستجدات مطابقة مرتبات العاملين بالقطاع وملف الإفراجات وصرف مكافآت العاملين بمراكز العزل والفلترة

أوضح وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية “سمير كوكو” في كلمة له اليوم الاثنين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ المطالبات المشروعة للعاملين بقطاع الصحة، والمتمثلة في تسوية مرتباتهم ومكافآت العاملين بمراكز العزل والفلترة والرصد والتقصي خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال “كوكو” إن وزارة الصحة عملت لمدة 3 أشهر على ملف مطابقة مرتبات العاملين بالقطاع وتمت المطابقة لعدد 389 جهة، وتكون بذلك قد أنهت أعمال المطابقة بالكامل، مشيرا إلى أن وزارة المالية نفذت 144 جهة من أصل 389 وتم صرف مرتباتهم وفق قرار التسوية، والباقي تحت الإجراء وسيتم استئناف إجراءات زيادة المرتبات لباقي الجهات في شهر فبراير.

وأضاف بأن الوزارة خاطبت الجهات التابعة لقطاع الصحة بشأن إرسال بيانات العناصر الطبية والطبية المساعدة لتسوية مرتباتهم، وأرسلت 150 جهة بيانات عامليها وتم بتطبيق إجراءات التسوية لهم، وسيصدر قرار عن وزير الصحة بشأن تنفيذ التسوية.

أما فيما يتعلق بمكافآت العاملين بمراكز العزل والفلترة فقد أوضح وكيل وزارة الصحة بأنه قد تم صرف 450 مليون دينار كمكافآت للعاملين بمراكز العزل والفلترة والرصد والتقصي والمنافذ الدولية والمعامل والمطعمين منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، ولم يتبق سوى 3% لم يتحصلوا على مستحقاتهم، وسيتم صرفها لهم بعد الانتهاء من تدقيق البيانات.

وفي ذات السياق أضاف بأنه لم يتم صرف مستحقات العاملين خلال جائحة كورونا عن عام 2021 من شهر 4 وحتى شهر 9 تنفيذًا لما ورد في كتاب ديوان المحاسبة بشأن إيقاف الصرف إلى حين التأكد من الشهائد العلمية وأذونات المزاولة للعناصر الطبية العاملة خلال جائحة كورونا والتي يتجاوز عددها 20 ألف موظف.

وأكد “كوكو” أن اللجنة المكلفة بمراجعة الشهائد العلمية وأذونات المزاولة للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة خلال جائحة كورونا ستُنهي أعمالها خلال أسبوعين، وسيتم بإحالة النتائج لديوان المحاسبة، ثم ديوان رئاسة الوزراء لتخصيص القيمة، ومن ثم صرف المكافآت عن الفترة المتبقية.

وبخصوص الإفراجات المالية قال وكيل وزارة الصحة بأن الوزارة استكملت إجراءات 21 ألف موظف يعملون بالقطاع ممن تعثر صرف مرتباتهم، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وسيفرج عن مرتباتهم قريبًا، كما أن هناك 70 ألف موظف يعملون بالقطاع لم يتم حتى الآن الإفراج عن مرتباتهم بسبب عدم استيفاء البيانات.

وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الصحة والخدمة المدنية والعمل، لتتواصل مع الخدمات الصحية بالمناطق لتكليف مندوب عنها يعمل على إدخال البيانات عبر منظومة إلكترونية، منوها إلى أن القوة العمومية للعاملين بالقطاع تبلغ 253 ألف موظف، وأن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا بشأن تسوية أوضاعهم، واستكمال إجراءات كل الجهات التي أرسلت بيانات موظفيها.

