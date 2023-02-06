“عادل جمعة” يتابع تنفيذ جدول المرتبات الموحد

عقد صباح اليوم الإثنين في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، اجتماع لمتابعة تنفيذ جدول المرتبات الموحد ومعالجة التسويات والترقيات للعاملين بالقطاع بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، ومديرو الإدارات بالوزارة، ورئيس نقابة المهن الطبية المساعدة، ورئيس نقابة المهن الإدارية بقطاع الصحة، وعدد من المنتسبين للنقابتين.

حيث قدم وكيل وزراة الصحة، توضيحًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

هذا وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على ضرورة التواصل مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية للإفراج عن مرتبات العاملين بالقطاع المتعثرة منذ 7 سنوات، وعلى استكمال صرف المرتبات وفق جدول المرتبات الموحد للجهات الإدارية التي استكملت المطابقة المالية مع وزارة المالية، وعلى تنفيذ التسويات والترقيات لـ 150 جهة تابعة للوزارة خلال مرتبات شهر فبراير، بعد أن أكملت مراجعة إجراءاتها.

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