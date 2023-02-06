وزارة الصحة تنشر بيان لجنة المطابقة بشأن تنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة

نشرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بياناً تؤكد فيه استكمال اللجنة لأعمالها المناطه بها، بموجب قرار وزير الصحة رقم ( 427) لسنة 2022، القاضي بتشكيل لجنة المطابقة مع وزارة المالية، استنادًا إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (17836) المؤرخ في 2022/07/25، بشأن البدء في المطابقة لقطاع الصحة مع وزارة المالية، لتنفيذ جدول المرتبات الموحد للعاملين بالقطاع العام.

وأوضح البيان أن اللجنة لا زالت على تواصل دائم مع وزارة المالية لتقديم المساعدة في أي وقت، ومعالجة أي مشاكل تواجه إجراءات تنفيذ زيادة المرتبات للجهات التابعة لوزارة الصحة.

وأشار البيان إلى أن ما قامت به اللجنة من إجراءات بدءًا من تواصلها مع وزارة المالية- قسم المرتبات، للحصول على المستندات المطلوبة للمطابقة، ووضع آلية عمل لتنفيذ المطابقة بصورة سلسة، لإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن، ومن ثمّ الإعلان للجهات التابعة للوزارة بموجب كتاب السيد مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية رقم (25905) بتاريخ 2022/07/27، الذي يتضمن مجموعة من المستندات المطلوبة لغرض المطابقة وفق الآلية المتفق عليها مع وزارة المالية .

كما أعلن البيان أن اللجنة أنها انتهت من إحالة بيانات كافة الجهات التابعة لقطاع الصحة، وعددها (389) جهة إلى وزارة المالية، من خلال جداول يومية، أُدرج فيها عدد من الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية.

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