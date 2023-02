“الدبيبة” يعطي الإذن لجهاز الطب العسكري بإرسال فريق فني إلى تركيا

أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين الإذن لجهاز الطب العسكري بإرسال فريق طبي وفريق انتشال الجثث التابع للجهاز إلى دولة تركيا لدعم المتضررين من الزلزال الذي دمر عدة مدن تركية فجر اليوم، وذلك بعد أن اصدر بيان من قبل مدير الجهاز “ابراهيم الرايس” لتقديم المساعدة.

ووافق “الدبيبة” بإرسال 55 فنيّاً من هيئة السلامة، وجهازي المباحث الجنائية، والطب العسكري، وعدد 4 كلاب تقصي أثر، لمساعدة السلطات التركية في مواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب محافظات جنوب البلاد.

وأوضح “الرايس” خلال بيانه الموجه لرئيس الحكومة “الدبيبة” ،الإحاطة بأن الجهاز يمتلك فرقا طبية ميدانية متدربة، ولها إمكانية تقديم الخدمات الطبية للمتضررين، مشيراً بأن إذ شاركت هذه الفرق في عمليات إخلاء وإجلاء في عدد من الاشتباكات المسلحة، فضلا عن مشاركتها في مناورات تدريبية.

