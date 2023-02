“الحداد” يناقش تعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والإستشارات العسكرية والأمنية بين ليبيا و بريطانيا

ناقش رئيس الأركان العامة للجيش الليبي “محمد الحداد” اليوم الإثنبن، خلال اجتماع مع آمر القوات المشتركة في وزارة الدفاع البريطانية “جيم موريس” والوفد المرافق له، آفاق التعاون المشترك، وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والإستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين.

وأكد “موريس” على تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جاري على التنسيق في برامج التدريب المختلفة.

