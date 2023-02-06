مسؤول يكشف عن بشريات لصرف مكافآت العاملين بالقطاع الصحي – اجراءات جديدة

أعلن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، اليوم الاثنين عن عدد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ المطالب المشروعة للعاملين بقطاع الصحي .

يأتي ذلك عقب مطالبات الأطقم الطبية والإدارية بقطاع الصحة في طرابلس بتغيير رمضان بوجناح المكلف بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية .

وقال كوكو في تصريحات ان اللجنة المكلفة بمراجعة الشهائد العلمية، وأذونات المزاولة للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة خلال جائحة كورونا، ستنهي أعمالها خلال أسبوعين، وسنقوم بإحالة النتائج لـديوان المحاسبة، ثم ديوان رئاسة الوزراء لتخصيص القيمة، ومن ثم صرف المكافآت عن الفترة المتبقية .

وكشف وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، عن استكمال إجراءات 21,000 موظف يعملون بالقطاع ممن تعثر صرف مرتباتهم، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وسيفرج عن مرتباتهم قريبًا.

وأشار كوك الى ان هناك 70,000 موظف يعملون بالقطاع لم يتم حتى الآن الإفراج عن مرتباتهم، ويعود السبب في ذلك إلى عدم استيفاء البيانات التي تقوم بإرسالها الخدمات الصحية بالمناطق.

وأوضح قائلًا : “قمنا بحل هذه المشكلة من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الصحة والخدمة المدنية والعمل، وتواصلنا مع الخدمات الصحية بالمناطق لتكليف مندوب عنها، يعمل على إدخال البيانات عبر منظومة إلكترونية”.

وأضاف : “تبلغ القوة العمومية للعاملين بالقطاع 253,000 موظف، وقد حققنا تقدمًا كبيرًا بشأن تسوية أوضاعهم، وقمنا باستكمال إجراءات كل الجهات التي أرسلت بيانات موظفيها”.