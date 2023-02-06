اتفاق بشأن الافراجات المالية وتنفيذ جدول المرتبات المتعثرة

جرى الاتفاق خلال اجتماع عقد صباح اليوم في ديوان رئاسة الوزراء بشأن الافراجات المالية وتنفيذ جدول المرتبات الموحد لقطاع الصحة.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع، على ضرورة التواصل مع وزارتي الخدممة المدنية والمالية للإفراج عن مرتبات العاملين بالقطاع المتعثرة منذ 7 سنوات.

وتضمن الاتفاق على استكمال صرف المرتبات وفق جدول المرتبات الموحد للجهات الإدارية التي استكملت المطابقة المالية مع وزارة المالية، وعلى تنفيذ التسويات والترقيات لـ 150 جهة تابعة للوزارة خلال مرتبات شهر فبراير، بعد أن أكملت مراجعة إجراءاتها.