النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات وتباطؤ النمو

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً خلال تعاملات يوم الاثنين، وسط جلسة متقلبة، في حين تقيّم الأسواق إمكانية انتعاش الطلب من الصين في مقابل المخاوف بشأن الإمدادات وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى مما قد يؤدي لتراجع الاستهلاك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.56% إلى 81.19 دولار للبرميل، كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 1.23% إلى 74.29 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

واستمدت الأسعار الدعم من توقعات بتعافي الطلب من الصين بعد تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد 19.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية الأحد 5 فبراير إن الوكالة تتوقع يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط من الصين هذا العام، مضيفا أن الطلب على وقود الطائرات يشهد ارتفاعا.

هذا وأثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الجمعة الماضي، توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة لمرة واحدة أخرى على الأقل، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي ويقلل الطلب على الوقود، وحد ذلك من مكاسب النفط.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في 3 أسابيع أمام اليورو خلال تعاملات الاثنين، ويقلل ارتفاع الدولار عادة من الطلب على النفط المقوم بالعملة الأميركية من المشترين حائزي العملات الأخرى.

