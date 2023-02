“الجمارك الليبية” تضبط كمية خيالية من مادة الكوكايين الخام تقدر ب269 كيلو جرام بميناء الخمس

صرح المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية “فهمي حسين”، اليوم الاثنين بأنه تم ضبط كمية خيالية من مادة الكوكايين الخام تقدر الكمية 269 كيلو جرام محملة في حاوية اربعون قدم محملة بالدجاج المجمد، من قبل قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس ومركز جمرك ميناء الخمس البحري.

وأكد “حسين” بأن الكمية التي تم ضبطها خام لديها القدرة على التضاعف فور زيادة مكونات وتركيبات اضافية، منشاداً الحكومة بأن تعكي هذه الحرب الشرسة والتي هيا أكتر فتكا من حرب السلاح والرصاص علي البلاد والشباب.

