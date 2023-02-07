اقتصاد

الصحة تحيل بيانات 389 جهة تابعة لها إلى المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الإثنين 6 فبراير 2023، أنها لا زالت على تواصل دائم مع وزارة المالية لمعالجة أي مشاكل تواجه إجراءات تنفيذ زيادة المرتبات للجهات التابعة لوزارة الصحة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أنها انتهت من إحالة بيانات كافة الجهات التابعة لقطاع الصحة، وعددها (389) جهة إلى وزارة المالية، من خلال جداول يومية.

حيث أن وزارة المالية قد قامت بتنفيذ جدول المرتبات الموحد لعدد ( 144 ) جهة فقط، فإن اللجنة توصي بتنفيذ جدول المرتبات الموحد لباقي الجهات التابعة لوزارة الصحة دون استثناء.

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