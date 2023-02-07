ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو وثبات الإسترليني

الوطن| رصد

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، إلى 4.79 دينار مقابل 4.78 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.14 دينار مقابل 5.16 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.77 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.56 دينار ليبي أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: