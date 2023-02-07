العمل تبحث مع مؤسسة النفط تسهيل إجراءات العمالة الأجنبية بقطاع النفط

اجتمع وكيل وزارة العمل والتأهيل علي الهادي أمس الإثنين 6 فبراير 2023 مع مدير مكتب استخدام النفط فوزي الشكري، لبحث تسهيل إجراءات استخدام العمالة الأجنبية في مؤسسة النفط والشركات التابعة لها، في قطاع النفط بشكل عام، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات بدائل التدريب مع الشركات النفطية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، وضمان إدماجهم في سوق العمل الليبي.

وأبدت مؤسسة النفط، ارتياحها التام ،لإجراءات العمالة الأجنبية بشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، التي تسير بشكل منتظم وجيد وفي زمن قياسي دون أي تأخير.