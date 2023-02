ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم الاثنين بمقر الديوان مع رئيس الأركان العامة آمر المنطقة الجنوبية” محمد الحداد” و مدير إدارة الحسابات العسكرية و الإدارات المختصة بالديوان ، بعض الملفات من بينها ملف تعثر صرف مرتبات أفراد المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك آلية تسييل مخصصات المناطق و الوحدات العسكرية و ضمان انسيابها بما لا يؤثر سلباً على آدائها.

وأكد “الحداد” حرصه على متابعة تنفيذ توصيات الديوان وملاحظاته مشيداً بأهمية دوره في المتابعة .

ومن جانبه أكد “شكشك” على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات بين الإدارات المختصة بالديوان ورئاسة الاركان لحلحلة الملفات العالقة ومراعاة معايير الافصاح عند توزيع المخصصات ومتابعة إقفالها بانتظام .

و تم الاتفاق على الشروع مباشرةً في صرف المرتبات المستحقة لأفراد المنطقة العسكرية الجنوبية، وذلك عن طريق مراقبة الخدمات المالية سبها .

The post “شكشك” يناقش مع “الحداد” ملف تعثر صرف مرتبات أفراد المنطقة العسكرية الجنوبية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا