اقتصاد

“شكشك” يناقش مع “الحداد” ملف تعثر صرف مرتبات أفراد المنطقة العسكرية الجنوبية

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم الاثنين بمقر الديوان مع رئيس الأركان العامة آمر المنطقة الجنوبية” محمد الحداد” و مدير إدارة الحسابات العسكرية و الإدارات المختصة بالديوان ، بعض الملفات من بينها ملف تعثر صرف مرتبات أفراد المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك آلية تسييل مخصصات المناطق و الوحدات العسكرية و ضمان انسيابها بما لا يؤثر سلباً على آدائها.

وأكد “الحداد” حرصه على متابعة تنفيذ توصيات الديوان وملاحظاته مشيداً بأهمية دوره في المتابعة .

ومن جانبه أكد “شكشك” على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات بين الإدارات المختصة بالديوان ورئاسة الاركان لحلحلة الملفات العالقة ومراعاة معايير الافصاح عند توزيع المخصصات ومتابعة إقفالها بانتظام .

و تم الاتفاق على الشروع مباشرةً في صرف المرتبات المستحقة لأفراد المنطقة العسكرية الجنوبية، وذلك عن طريق مراقبة الخدمات المالية سبها .

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قناة تبادل

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