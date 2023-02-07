“شكشك” يبحث مع رئيس الأركان آلية إدارة ملف المخصصات المالية للمناطق والوحدات العسكرية

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الإثنين اجتماعًا مع الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة، وكل من آمر المنطقة الجنوبية ومدير إدارة الحسابات العسكرية والإدارات المختصة بالديوان ، وذلك لمناقشة آلية تسييل مخصصات المناطق والوحدات العسكرية وضمان انسيابها بما لا يؤثر سلباً على أدائها، إلى جانب بعض الملفات الأخرى من بينها ملف تعثر صرف مرتبات أفراد المنطقة العسكرية الجنوبية .

وأكد شكشك على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات بين الإدارات المختصة بالديوان ورئاسة الأركان لحلحلة الملفات العالقة ومراعاة معايير الإفصاح عند توزيع المخصصات ومتابعة إقفالها بانتظام .

وفيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لأفراد المنطقة العسكرية الجنوبية تم الاتفاق على الشروع مباشرةً في صرفها عن طريق مراقبة الخدمات المالية سبها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية