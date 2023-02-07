اقتصاد

الحكومة تتعهد بتطبيق جدول المرتبات الموحّد في فبراير وتنفيذ الإفراجات قبل شهر رمضان

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أمس الإثنين 6 فبراير 2023، تطبيق جدول المرتبات الموحد لباقي الجهات التابعة لقطاع الصحة في شهر فبراير الحالي، والإفراج عن مرتبات العاملين بالقطاع الصحي المتعثرّة منذ أكثر من 7 سنوات قبل شهر رمضان، فضلًا عن إحالة قرارات تسوية أوضاع العناصر الطبية والطبية المساعدة المتظلّمة من تنفيذ جدول المرتبات الموحد، إلى وزارة المالية لتطبيق القرار وفق الدرجات الوظيفية.

كما ألغت الحكومة قرارات النقل الأخيرة من إدارات الخدمات الصحية بالمناطق إلى المستشفيات لفئات (المطعمين، ومرضى الأورام، والمقبلين على التقاعد) وإعادتهم إلى سابق أعمالهم، فضلًا عن معالجة أوضاع الجهات المتظلّمة من عدم صرف مكافآتها المالية خلال عملها بجائحة كورونا، واعتماد الملاكات الوظيفية لكل العاملين بالقطاع.

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