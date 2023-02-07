إرسال معدات وقطع غيار كهرباء الرويس إلى مصانع شركة سيمنس الألمانية لصيانتها

أرسلت الشركة العامة للكهرباء وعلى مدى يومين متتاليين، معدات وقطع غيار من محطة كهرباء الجبل الغربي الرويس الغازية ،عبر ميناء طرابلس البحري، إلى مصانع شركة سيمنس الألمانية.

وتحتوي الشحنة على عدد 2 عمود توربينة وعدد 2 أنابيب اللهب خاصة بغرف الاحتراق، وكذلك عدد 20 كرسي تحميل عمود التوربينة بالإضافة إلى المولد، من أجل إعادة تأهيلها من جديد ،وإرجاعها للمحطة للاستفادة منها في إجراء العمرات الجسيمة القادمة ، بعد تفعيل عقد الاتفاقيات وفتح الاعتمادات المستندية، لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد في مختلف المناطق .