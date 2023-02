“الدغاري” يناقش تسوية اوضاع الوظيفة والمالية للجنة معالجة الشركات المتعثرة والمنسحبة

ناقش عضو لجنة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة “خليفة الدغاري ” اليوم الثلاثاء مع عدد من ممثلي الشركات المنسحبة بمقر مجلس النواب، تسوية اوضاع اللجنة الوظيفية والمالية بالتنسيق مع وزارة العمل وبقية القطاعات المختصة، وذلك بإعادة تنسيبهم وتسوية وضعهم المالي طبقا للجدول الموحد للمرتبات ودفع الاستحقاقات الضمانية لمن بلغ سن التقاعد.

وأكد “الدغاري” على أن اللجنة قد طلبت من هذه الشركات في وقت سابق بيانات بخصوص الموقف المالي والقانوني لهذه الشركات من خلال استبيان ممهور من مدراء هذه الشركات إلا أن عدد منها لم يزود بهذه البيانات حتى هذه اللحظة.

