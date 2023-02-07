شبكة فولتير الفرنسية: لن تتمكن طرابلس من استعادة واردات الغاز إلى مستوياتها السابقة

ذكرت شبكة “فولتير” الفرنسية اليوم الثلاثاء أن إيطاليا مثل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى النفط وليبيا لديها الكثير لذا توجهت جيورجيا ميلوني إلى طرابلس في 28 من شهر يناير الماضي .

وقالت الشبكة الفرنسية أن هناك حكومتين متنافستين ولكن ميلوني اختارت أن تتفاوض مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة حيث أنها لا يملك سلطة كبيرة إلا في العاصمة طرابلس .

وأوضحت الشبكة الفرنسية انخفضت الواردات الإيطالية من الغاز الليبي حوالي 8 مليارات متر مكعب سنويًا قبل حرب الناتو عام 2011 إلى حوالي 2.5 مليار متر مكعب في عام 2022 حتى إذا تم تنفيذ الاتفاقية المبرمة في طرابلس فلن تتمكن واردات الغاز الليبي من استعادة مستوياتها السابقة

وهكذا تظل إيطاليا تعاني من “أزمة الطاقة” التي أثارتها عمداً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض حصار على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا والتي دفع ثمنها المواطنون الإيطاليون والأوروبيون بشكل متزايد وفقا للشبكة.

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