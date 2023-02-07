وزارة العمل والتأهيل تبحث مع مؤسسة النفط تسهيل إجراءات العمالة الأجنبية

طرابلس 07 فبراير 2023 (وال) – بحثت وزارة العمل والتأهيل، كيفية تسهيل إجراءات استخدام العمالة الأجنبية في مؤسسة النفط والشركات التابعة لها، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات بدائل التدريب مع الشركات النفطية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، وضمان إدماجهم في السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو، مع مدير مكتب استخدام النفط فوزي الشكري، ومدير مكتب استخدام الاستثمار مبروك حسن، بحضور مدير مكتب الاستخدام بمصلحة الجوازات والجنسية محمد الطابوني، ومدير عام تنمية الموارد البشرية بمؤسسة النفط محمد أبولعج، بالإضافة إلى رئيس قسم الاحتياجات بالمؤسسة نور الدين الحناشي.

من جهته، قدم مدير عام تنمية الموارد البشرية بمؤسسة النفط محمد أبولعجو، توضيح مفصل للخطوات التي جرت بخصوص الاتفاقية المبرمة بين وزارة العمل والتأهيل ومؤسسة النفط، بخصوص آلية تنفيد محاضر اتفاقيات التدريب، واستعرض عمل اللجنة المشتركة والشركات المستهدفة لحصر المستهدفين والتخصصات التي تحددها الوزارة، ووضع وآلية لتنفيذ البرنامج.

وأبدت مؤسسة النفط، ارتياحها التام لإجراءات العمالة الأجنبية بشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، التي تسير بشكل منتظم وجيد وفي زمن قياسي دون أى تأخير. ( وال – طرابلس)

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