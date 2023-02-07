“أغلى من التفاح”.. ارتفاع كبير في سعر البصل

يشهد سعر كيلو البصل في أسواق الخضراوات ارتفاع هائل في السعر ومن المرجح أن يكون غير مسبوق، حيث وصل السعر اليوم الثلاثاء إلى 7 دينار للكيلو جرام الواحد .

وكان سعر كيلو البصل بحسب بيانات تطبيق بكم في ذات الفترة من العام الماضي 2.5 دينار، ما يعني بأن الارتفاع الحاصل في الوقت الحالي لا يرتبط بالموسم الزراعي، وبدأ سعر البصل في التصاعد منذ أكتوبر الماضي حيث بلغ آنذاك 3 دينار واستمر في الصعود حتى بلغ في ديسمبر الـ 4 دينار ثم عاد ليستقر عند 3.5 دينار للكيلو جرام طيلة شهر يناير الماضي، وفي مطلع فبراير الحالي صعد بشكل مفاجئ إلى 5 دينار وفق بيانات بكم.

وكان جهاز الرقابة على الأغذية قد أطلق حملة موسعة تستهدف فحص البصل وذلك بعد ضبط كميات هائلة من البصل المستورد من دولة مجاورة غير صالح للاستهلاك البشري لإصابته بفطريات وتعفن، كما إعدام جهاز الحرس البلدي كمية من البصل تقدر بحوالي 63 قنطار.

يقول الدوكالي العلوص وهو صاحب ثلاجة لحفظ الخضراوات جنوب طرابلس بأن المزارعين لا علاقة لهم بالارتفاع الجنوني الذي وصلت إليه بعض المحاصيل موضحاً بأن ما يجري هو مضاربة بين تجار الجملة ويضيف العلوص “جزء كبير من سوق الخضراوات يتحكم في العنصر الأجنبي والذي لا يخضع لرقابة الدولة، أحياناً تبخس محاصيلنا حتى يتم ترويج المستورد “.

وهنا يظهر جلياً دور الجهات الضبطية في كبح جماح الأسعار وإخضاع التجار سواء من المواطنين أو الوافدين إلى ضوابط تمنع المضاربة خاصة مع قرب موسم شهر رمضان المبارك والذي دائما ما يلازمه موجة من الغلاء .