حكومة الوحدة الوطنية تكشف عن حجم الإنفاق خلال العام الماضي والبالغ 93.6 مليار دينار ليبي

كشفت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، عن إجمالي انفاقها خلال العام الماضي 2022، والذي بلغ 93.6 مليار دينار ليبي، حيث تم انفاق 47 مليار دينار على الباب الأول الخاص بالمرتبات وما في حكمها وهو ما يمثل حوالي 50 % من إجمالي الإنفاق، و 8.5 مليار دينار على الباب الثاني الخاص بنفقات التسيير والتشغيل والتجهيز بنسبة 9% من الإنفاق.

وأوضحت الحكومة خلال ندوة لها للمكشافة ،بالعاصمة طرابلس، أنه تم انفاق 17.5 مليار دينار على الباب الثالث الخاص بالتنمية بنسبة 19%، بينما أنفق على الباب الرابع والخاص بالدعم حوالي 20 مليار دينار بنسبة 21%.