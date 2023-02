ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” عددا من المواضيع من بينها ملف الإقراض الشبابي وضوابط منحها.

وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة” مشاريع الوحدات السكنية المتوقفة وطرق حلحلة المشاكل التي تواجه استكمالها، إضافة إلى موضوع المخططات الجديدة والعراقيل التي تواجهها.

وأكد “شكشك” على ضرورة معالجة الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الإسكان لما له من أهمية ودور في التنمية وتوفير الاستقرار المجتمعي وحل مشاكل السكن، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات والبناء.

The post “شكشك” يناقش مع وزير الإسكان والتعمير ملف الإقراض الشبابي وضوابط منحها appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا