قال مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح إنهم يستعدون لحملة تطعيمات استثنائية للأطفال من عمر يوم إلى عمر 5 سنوات.

وكشف السائح في منشور له على فيسبوك، أن الأمراض المستهدفة بالتطعيم هي أمراض شلل الأطفال والحصبة والحميراء .

وأوضح السائح أن الهجرة والحروب وعدم انتظام في أخد التطعميات الروتينية يجعل من الدول عرضة لتفشي الأوبئة من الأمراض السارية التي وصلت الى مرحلة خطيرة في العديد من الدول، ومرحلة السيطرة في دول أخرى.

وأشار السائح إلى توجّب القيام بهذه الحملة في منتصف العام الجاري وذلك للحفاظ على وضعنا الوبائي تجاه تلك الأمراض، لافتا إلى أن المركز قد أعدّ الخطة الخاصة بهذه الحملة، داعيا إلى تعاون كل الجهات معهم بهذا الخصوص.

وأضاف السائح أن اللجنة العليا للتطعيمات في المركز رأت بأن القيام بهذه الحملة شيء فائق الأهمية ولا يتحمل اي تأخير، وذلك لأننا في بلد خالٍ من شلل الأطفال منذ عام 1991، ومع ذلك تم اكتشاف ورصد حالات الحصبة والحميراء مؤخرا في بلادنا، وفق قوله.

المصدر: مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح

The post استعدادات لحملة تطعيمات “استثنائية” للأطفال حتى عمر 5 سنوات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار