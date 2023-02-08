أسعار العملات في السوق الرسمية الأربعاء

الوطن| رصد

وثبت متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، عند 4.79 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 5.14 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 5.77 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: