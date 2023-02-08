تراجع للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 08 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 08 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7924 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1443 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7738 دينار، والدولار الكندي 3.5793 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2545 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2773 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3048 دينار، والدينار التونسي 1.5504 دينار، والدرهم المغربي 0.4673 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: