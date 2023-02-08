“كربون السيارات” يتسبب في أزمة تكدس الحاويات بالموانئ

كشف رئيس قسم المتابعة بمصلحة الجمارك عن تكدس حاويات السيارات في المواني الليبية وذلك بعد تعذر الإفراج عنها بسبب صعوبة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1027 لسنة 2023 بشأن حظر توريد السيارات بدون مادة البلاديوم المحفز ” الكربون”.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري بأن عدم وجود مختصين بالمصلحة للكشف الفني على مادة البلاديوم بالسيارات تسبب في تأخر الإفراج عن أكثر من 8000 سيارة سواء السليمة أو المخالفة لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتالي تراكم الغرامات المالية على أصحاب السيارات الموردة، مطالبا وزارة الداخلية بتكليف مراكز المرور والتراخيص بمهمة الكشف عن وجود مادة البلاديوم بالسيارات وعدم إصدار لوحات أو تجديد الفحص الفني لأي مركبة لا يوجد بها.