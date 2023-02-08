“شكشك”: استسلام مؤسسات الدولة لعمليات التهريب للوقود تعد كارثة كبيرة

قال رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” في تصريح لقناة المسار: استسلام مؤسسات الدولة لعمليات التهريب للوقود تعد كارثة كبيرة، يجب معالجة مشكلة التهريب من منظومة تتبع المحروقات وتعتبر مهمة جداً، حيث قدمنا عدة مراسلات وهناك شركات قدمت عروض، والأن الموضوع متروك لشركة البريقة لتسويق النفط.

وأضاف “شكشك”: لابد من منظومة التتبع، لأنها مجرد استلام الشاحنة للمحروقات يجب أن تتجه للمكان الذي من المفترض أن يتم فيه التفريغ، ويكون مراقب من الغرفة، ولكن لا يريدون أن يفعلوها، وكذلك موضوع السعر والبدل، لماذا لا يتم تغير بدل المحروقات إلى عملة نقدية .

وختم حديثه قائلاً: أصبح التهريب في مناطق ليبيا عن طريق الشاحنات والناقلات بوجود الأمن، ويتم التهريب بطرق منظمة، فالواجب علينا إذا كنا سنحارب هذه الظاهرة من المفترض وضع حلول لهذه المشكلة.

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